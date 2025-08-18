Δίκη Λυγγερίδη: Στις 5 Νοεμβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού

Στις 5 Νοεμβρίου 2025 προσδιορίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στο κλειστό γήπεδο Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τι αναφέρει το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, έχουν παραπεμφθεί να καθίσουν στο εδώλιο 147 κατηγορούμενοι, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και 215 μάρτυρες.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι η ηγετική ομάδα της θύρας 7 και άλλοι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού που βαρύνονται με κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος αντιμετωπίζουν ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης και τέσσερις αντιπρόεδροι της ΠΑΕ, Γιάννης Μώραλης, Κώστας Καραπαπάς, Μιχάλης Κουντούρης και Δημήτρης Αγραφιώτης.

Δίκη Λυγγερίδη: Ομόφωνα ένοχος ο 19χρονος κατηγορούμενος

Υπενθυμίζεται πως, τον περασμένο Μάιο ο 19χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας Λυγγερίδη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά σε ισόβια κάθειρξη για την πράξη της ανθρωποκτονίας συν 19 έτη, για τα αδικήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών και για παραβάσεις του αθλητικού νόμου.

