Δικαστική δικαίωση σε ζήτημα έκτακτης μετάθεσης Ειδικού Φρουρού

Γράφει ο Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Εμμ. Αγγελάκη

Ειδικός Φρουρός που είχε προσληφθεί για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), βάσει της προκήρυξης του έτους 2021, ζήτησε έκτακτη μετάθεση, για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο αστυνομικό. Το αίτημα αυτό βασιζόταν στην παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών» όπου ορίζεται ότι: «Έκτακτες μεταθέσεις ... των ειδικών φρουρών μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε ... στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις ...: α. … ζ. Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο αστυνομικό ή συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή πυροσβεστικό υπάλληλο ή στρατιωτικό ή λιμενικό ή δικαστικό λειτουργό».

Η Διοίκηση απέρριψε το αίτημα αυτό, επικαλούμενη, αφενός, τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 53/2022 [κατά την οποία οι Ειδικοί Φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. «δεν μετακινούνται - αποσπώνται - μετατίθενται σε άλλη Υπηρεσία για την εκτέλεση λοιπών καθηκόντων πέραν της αποστολής τους, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης»] και, αφετέρου, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάλογης εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 211/2005 που ισχύει για τους λοιπούς Ειδικούς Φρουρούς.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με λίαν πρόσφατη απόφασή του, έκανε δεκτή τη σχετική προσφυγή. Ειδικότερα, έκρινε ότι η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 53/2022 [κατά την οποία οι Ειδικοί Φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. «δεν μετακινούνται – αποσπώνται – μετατίθενται σε άλλη Υπηρεσία για την εκτέλεση λοιπών καθηκόντων πέρα της αποστολής τους»], αποτελεί μέτρο πρόσφορο και αναγκαίο για την επίτευξη δημοσίου σκοπού, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι οι εν λόγω Ειδικοί Φρουροί που συγκροτούν τις Ο.Π.Π.Ι. έχουν πράγματι διατεθεί σε Α.Ε.Ι., καθώς τότε μόνο αυτοί εκτελούν την αποστολή για την οποία έχουν προσληφθεί, ήτοι την προστασία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Αντίθετα, ενόσω οι Ειδικοί αυτοί Φρουροί δεν διατίθενται σε Α.Ε.Ι. και, επομένως, δεν εκτελούν την κύρια αποστολή τους, αλλά τοποθετούνται σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και εκτελούν τα καθήκοντα των Ειδικών Φρουρών, δεν προκύπτει λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί τη διαφοροποίησή τους, ως προς τα ζητήματα μετάθεσης ή απόσπασης, σε σχέση με τους λοιπούς Ειδικούς Φρουρούς, οι οποίοι δεν συγκροτούν Ο.Π.Π.Ι., καθόσον άπαντες εκτελούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα υπό τις αυτές συνθήκες. Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος Ειδικός Φρουρός ουδέποτε διατέθηκε από την Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται, σε Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση της αποστολής των Ο.Π.Π.Ι., αλλά, αντιθέτως, παρέμεινε αποσπασμένος σε υπηρεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, εκτελώντας τα καθήκοντα των Ειδικών Φρουρών, έκρινε ότι μη νομίμως απορρίφθηκε το αίτημα έκτακτης μετάθεσης για λόγους συνυπηρέτησης.

Επισημαίνεται ότι, στο μεταξύ, το ζήτημα επιλύθηκε νομοθετικά. Ειδικότερα, εκδόθηκε ο ν. 5143/2024, με το άρθρο 61 του οποίου ορίστηκε ότι οι Ειδικοί Φρουροί που προσλαμβάνονται για τη συγκρότηση των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), υπάγονται σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και, όταν δεν διατίθενται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκτελούν τα καθήκοντα των Ειδικών Φρουρών και εφαρμόζονται σε αυτούς οι διατάξεις του π.δ. 211/2005 (περί των μεταθέσεων-αποσπάσεων των Ειδικών Φρουρών).

