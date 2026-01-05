Προκήρυξη για την πρόσληψη Προσωπικού Ασφαλείας με συγκεκριμένα καθήκοντα - Άποψη για το όριο αναστήματος των γυναικών υποψηφίων

Γράφει ο Δικηγόρο Αθηνών Πέτρο Εμμ. Αγγελάκη

Με την από 6/12/2025 προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη εξήντα έξι (66) ιδιωτών ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην προκήρυξη αυτή ορίζεται ότι οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

Ωστόσο, ήδη, με αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκαν το έτος 2021, επί υποθέσεων που είχαμε χειριστεί, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διατάξεις που όριζαν το ανωτέρω όριο αναστήματος (1,70μ.) για τις γυναίκες υποψήφιες αστυνομικών σχολών και σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς για τις γυναίκες υποψήφιες για την πρόσληψή τους ως Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπροσθέτως, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, καταργήθηκαν τα όρια αναστήματος για τις σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ, για τις αστυνομικές σχολές, τις σχολές του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, μειώθηκε το όριο αναστήματος για τις γυναίκες από το 1,70μ. στο 1,63μ., που αποτελεί τον μέσο όρο ύψους των γυναικών της σχετικής ηλικίας.

Όπως πληροφορούμαστε, στα πλαίσια της διαδικασίας της άνω προκήρυξης για πρόσληψη Προσωπικού Ασφαλείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποκλείσθηκαν γυναίκες υποψήφιες λόγω αναστήματός τους κάτω του προβλεπόμενου ορίου (1,70μ.).

Κατά την άποψή μας, το όριο αυτό του αναστήματος για τις γυναίκες υποψήφιες είναι πασιφανώς παράνομο και οι γυναίκες που είχαν ανάστημα τουλάχιστον 1,63μ. αποκλείστηκαν μη νομίμως.

Αθήνα, 5/1/2025

ΠΕΤΡΟΣ Ε. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Α.Μ. ΔΣΑ 22471

ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 105 64

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – Α. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (Α.Μ. ΔΣΑ 80665)