Διάρρηξη με λεία που ξεπερνά τις 230.000 ευρώ - Αδειασαν το χρηματοκιβώτιο

Μία χαοτική εικόνα αντίκρισαν, οταν μπήκαν στο σπίτι τους, οι ένοικοι διώροφης μονοκατοικίας στην Ανάβυσσο. Διαρρήκτες είχαν εισβάλλει στο σπίτι τους και είχαν καταφέρει να βρουν το χρηματοκιβώτιο με τις 230.000 ευρώ.

Οι διαρρήκτες παραβίασαν την κεντρική είσοδο και αφού ερευνησαν όλους τους χώρους εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο στο σαλόνι. Αφαίρεσαν 82.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, δεν αρκέστηκαν σε αυτά: από το υπαίθριο πάρκινγκ πήραν το αυτοκίνητο της οικογένειας καθώς κι ένα ποδήλατο.

Η αστυνομία αναζητά δράστες εξετάζοντας τόσο υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής όσο και από μαρτυρίες κατοίκων.

Κατερίνα Ρίστα

