Σε εξέλιξη μεγάλη επιχήρηση: Η Γαλλία αξιοποίησε πληροφορίες του "Ελληνικού FBI" - Έγιναν 5 συλλήψεις στην Ελλάδα

Μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ενδεχομένως και πάνω από έναν τόνο, εντόπισαν οι γαλλικές Αρχές σε πλοίο ανοιχτά της Γαλλίας αξιοποιώντας πληροφορίες του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews και του Γιώργου Γεραφέντη, υπήρξε ευρεία επιχείρηση η οποία παραμένει σε εξέλιξη.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται και Έλληνες για αυτό και το πλοίο θα ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Πειραιά τις επόμενες μέρες, οπότε και αναμένεται να συλληφθούν κάποια από τα μέλη του πληρώματος. Στην Ελλάδα έχουν γίνει ήδη πέντε συλλήψεις, ενώ αναζητούνται και άλλα άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα μετέφερε τη μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης από χώρες της Λατινικής Αμερικής με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Γεραφέντης