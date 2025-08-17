Διαρρήξεις με θράσος στο Νεοχώρι Τρικάλων την ώρα της συναυλίας Βρεττού και Κελεκίδου

Απροκάλυπτη δράση διαρρηκτών στο Νεοχώρι Τρικάλων χθες το βράδυ. Ενώ όλο το χωριό διασκέδαζε στη συναυλία των Ηλία Βρεττού και Κέλλυ Κελεκίδου, άδεια σπίτια έγιναν στόχος. Παρά την ειδοποίηση της Αστυνομίας, νέα διάρρηξη σημειώθηκε και το επόμενο πρωί.

Σε πολιτιστική βραδιά με τραγούδι και κέφι μετατράπηκε το Νεοχώρι Τρικάλων, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος φιλοξένησε τους γνωστούς καλλιτέχνες Ηλία Βρεττό και Κέλλυ Κελεκίδου. Το μεγαλύτερο μέρος του χωριού βρέθηκε στην εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TrikalaNews.gr, την ώρα της συναυλίας ο δήμαρχος Σπυρίδων Αγναντής, που παρευρισκόταν στον χώρο ενημερώθηκε ότι διαρρήκτες εκμεταλλεύονται την απουσία των κατοίκων και μπαίνουν σε άδεια σπίτια. Ο ίδιος κινητοποιήθηκε άμεσα και ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία.

Παρά την αντίδραση, το πρωί καταγράφηκε ακόμη μία διάρρηξη, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες κινούνται με ιδιαίτερο θράσος.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ οι κάτοικοι του χωριού εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των περιουσιών τους.

Χριστίνα Αλεξίου