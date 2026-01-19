Διαρρήκτης για… ρεκόρ - Πόσα οχήματα πιστεύετε ότι διέρρηξε μέσα σε ένα βράδυ

Τέλος στη δράση 38χρονου ημεδαπού, ο οποίος ενέχεται σε σωρεία διαρρήξεων οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου σταδίου, πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης με την αυτόφωρη σύλληψή του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος άντρας εντοπίσθηκε και συνελήφθη χθες τα ξημερώματα, στο πλαίσιο επισταμένων ερευνών για τον εντοπισμό ατόμου, που τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, διέρρηξε στην προαναφερόμενη περιοχή, 14 οχήματα (επιβατικά και λεωφορεία), σπάζοντας τα τζάμια τους.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ο δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και γυναικείο κόσμημα.

Με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Πηγή: thestival.gr