Διαρρήκτες πιάστηκαν στα "πράσα" από την Αστυνομία να κλέβουν διαμέρισμα

Συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της 3-8-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή του Αλίμου, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 39 και 35 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου για κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

Ειδικότερα, οικληθέντες αστυνομικοί για συμβάν διάρρηξης-κλοπής από διαμέρισμα στην περιοχή του Αλίμου, τις βραδινές ώρες της 3-8-2025, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και διερεύνησης των χώρων του κτηρίου, εντόπισαν τους κατηγορουμένους στην ταράτσα και τους ακινητοποίησαν.

Όπως διαπιστώθηκε, από το ανωτέρω διαμέρισμα είχαν αφαιρέσει χρηματικό ποσό, προσωπικά αντικείμενα και τιμαλφή τα οποία κατά τον έλεγχο ανευρέθηκαν στην κατοχή τους, επιμελώς κρυμμένα σε κάλτσες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.