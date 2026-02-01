Αμεσοδρασίτες έστειλαν στη φυλακή καταζητούμενο με ποινές 25 ετών

Παρασκευή βράδυ, λίγο μετά τις 22:00 στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης "χτυπά" κόκκινος συναγερμός. Το σήμα αφορούσε σε σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του policenet, άνδρας πακιστανικής καταγωγής στο Αιγάλεω, είχε ξυλοκοπήσει την έγκυο σύζυγό του.

Οι αστυνομικοί χωρίς να χάσουν λεπτό έφτασαν στο σημείο. Ο δράστης, αντιλαμβανόμενος την παρουσία τους, προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές αναφέροντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας και στην συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς με ψυχραιμία και άριστο συντονισμό κατάφεραν να τον ακινητοποίησουν και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Περιστερίου, όπου κατά τον έλεγχο των στοιχείων του αποκαλύφθηκε οτι εις βάρος του εκκρεμούσαν τρεις καταδικαστικές αποφάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα καθώς και ένταλμα σύλληψης, με συνολική ποινή 25 ετών κάθειρξης.

Συγκεκριμένα:

Πρώτη καταδικαστική απόφαση το 2021, ενώ ακολούθησαν διαδοχικά αποφάσεις για: Ληστεία, Οπλοχρησία και Διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δρόμος για τη φυλακή άνοιξε χάρη στην άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι Αμεσοδρασίτες όχι μόνο προστάτευσαν μια γυναίκα και το αγέννητο παιδί της, αλλά έβαλαν τέλος στην ελευθερία ενός βαριά καταδικασμένου κακοποιού, ο οποίος μέχρι εκείνο το βράδυ κυκλοφορούσε ανενόχλητος.

Για ακόμη μία φορά, αποδεικνύεται ότι η Αμεση Δραση αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Ελληνικής Αστυνομίας.