Διαπλοκή της τουρκικής μαφίας με το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ

Συνδετικούς κρίκους μεταξύ της τουρκικής μαφίας και του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος αναζητά το ελληνικό FBI, το οποίο «βλέπει» ξεκάθαρα πλέον ότι ομάδες Τούρκων κακοποιών δεν έρχονται στην Ελλάδα για να κρυφτούν αλλά για να «στήσουν» δίκτυα εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Ανώτατος αξιωματικός της Αστυνομίας σημειώνει ότι η υπόθεση με τον εντοπισμό 147 πιστολιών και 190 γεμιστήρων στον Έβρο ήρθε να «επισφραγίσει» τις εκτιμήσεις ότι η τουρκική μαφία επιχειρεί να εδραιωθεί επί ελληνικού εδάφους. Ποιοι είναι όμως οι «συνεργάτες» τους στην Ελλάδα και σε ποιους πουλάνε μαζικά όπλα;

Αυτά είναι τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI, που βασίζονται στη συλλογή πληροφοριών για να πραγματοποιήσουν επιχειρήσεις όπως αυτή που έγινε στο Σουφλί για να συλληφθούν οι 13 Τούρκοι με το τεράστιο οπλοστάσιο. Μάλιστα, καλά πληροφορημένη πηγή εξηγεί ότι σε αντίθεση με άλλες έρευνες για την τουρκική μαφία (για τις οποίες και το iΕidiseis είχε γράψει ότι έλαβαν χώρα μετά από συνεργασία με τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας), στην περίπτωση της επιχείρησης στον Έβρο η πληροφορία για τη μεταφορά όπλων ανήκε αποκλειστικά στις ελληνικές Αρχές.

Τα στελέχη της Αστυνομίας θεωρούν ότι ήδη μέλη της τουρκικής μαφίας έχουν αρχίσει να συνεργάζονται με πρόσωπα του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό δεδομένο για τις υπηρεσίες ασφαλείας, καθώς οι Τούρκοι έχουν δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων όπλων από τη χώρα τους όπου λειτουργούν μεγάλα εργοστάσια παραγωγής πιστολιών, γεμιστήρων και σφαιρών.

Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι το οργανωμένο έγκλημα στη χώρα μας δεν «διοικείται» μόνο από Έλληνες αλλά και από Αλβανούς, ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και άτομα άλλων εθνικοτήτων. Επίσης, οι Τούρκοι διακινητές εκτιμάται ότι προμηθεύουν με όπλα και τους ομοεθνείς τους που ήδη βρίσκονται επί ελληνικού εδάφους και δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ναρκωτικών, τη λαθροδιακίνηση και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έχουν χαρτογραφήσει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές ομάδες του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος που έχουν «μετακομίσει» στην Ελλάδα. Ένα από τα σενάρια είναι οι Τούρκοι να επιχειρούν να καταστήσουν τη χώρα μας «διαμετακομιστικό» κέντρο εγκληματικών δραστηριοτήτων, δηλαδή «κόμβο» για «δουλειές» που επεκτείνονται και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι λίγοι οι αξιωματικοί που εκτιμούν ότι η τουρκική μαφία θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια ένα από τα βασικά αντικείμενα «εργασίας» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Δηλώνουν «κυνηγημένοι»

Διωκόμενοι από το τουρκικό καθεστώς δηλώνουν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν στο Σουφλί στον Έβρο, γιατί μετέφεραν μεγάλο οπλοστάσιο που θα μπορούσε να εξοπλίσει ολόκληρη… αστυνομική διεύθυνση.

Αυτό αναφέρουν στο iΕidiseis αστυνομικές πηγές, οι οποίες συμπληρώνουν ότι οι συλληφθέντες… έσπευσαν να δηλώσουν διωκόμενοι ωστόσο δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν πως βρέθηκαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εξηγούν ότι αποτελεί «πάγια τακτική» των Τούρκων που συλλαμβάνονται στην Ελλάδα για εμπλοκή στο οργανωμένο έγκλημα να δηλώνουν αιτούντες ασύλου.

Οι ελληνικές Αρχές «βλέπουν» ότι η τουρκική μαφία προσπαθεί να επεκταθεί στη διακίνηση όπλων στη χώρα μας, καθώς αυτή δεν ήταν η πρώτη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για το συγκεκριμένο θέμα. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε γίνει έφοδος σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου είχαν εντοπιστεί 49 πιστόλια (όμοια με αυτά που βρέθηκαν στον Έβρο). Η έρευνα στην Κυψέλη είχε λάβει χώρα στο πλαίσιο «ξηλώματος» ομάδας Τούρκων διακινητών όπλων.

Η ποσότητα ωστόσο των όπλων που εντοπίστηκε στην κατοχή των 13 Τούρκων στον Έβρο είναι η μεγαλύτερη που έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα μας σε επιχείρηση που αφορά στην τουρκική μαφία. Ενδεχομένως να είναι και ο μεγαλύτερος οπλισμός σε χέρια Τούρκων που έχει εντοπιστεί ποτέ σε κράτος της Ε.Ε.

Καλά πληροφορημένες πηγές του ieidiseis αναφέρουν ότι οι Τούρκοι σκόπευαν να διακινήσουν όχι μόνο τα 147 όπλα που είχαν μαζί τους αλλά και πλήθος ακόμα όπλων που θα κατασκευάζονταν με τη βοήθεια 3D εκτυπωτών.

«Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έτοιμα όπλα -Glock- με τους γεμιστήρες τους που θα πωλούνταν αυτούσια. Εντοπίστηκαν όμως και μεταλλικά μέρη όπλων, τα οποία από μόνα τους εάν συναρμολογηθούν δεν φτιάχνουν πιστόλια. Εκτιμάται ότι θα εκτύπωναν με πλαστικό, μέσω ειδικών εκτυπωτών, τα υπόλοιπα μέρη των όπλων και θα κατασκεύαζαν με τον τρόπο αυτό πλήθος πιστολιών τύπου Glock», εξηγούν πηγές από την ΕΛ.ΑΣ.

Από τους 13 Τούρκους που συνελήφθησαν οι εφτά είναι άντρες και οι έξι γυναίκες. Στο σύνολό τους είναι «αχαρτογράφητοι» από τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Εκτιμάται ότι για «κάλυψη» θα παρουσιάζονταν ως ζευγάρια και γι’ αυτό «επιστρατεύτηκαν» έξι γυναίκες.

Η πληροφορία για τη μεταφορά όπλων από την Τουρκία στη χώρα μας -μέσω του ποταμού Έβρου- έφτασε στην ΕΛ.ΑΣ. πριν από δύο περίπου μήνες. Προχθές μάλιστα συγκεκριμενοποιήθηκε και έτσι στήθηκε η αστυνομική επιχείρηση. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι τα πιστόλια θα κατέληγαν στα χέρια ατόμων που δραστηριοποιούνταν στο οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα.

Μάλιστα, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως απολύτως σοβαρή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος του οπλισμού θα κατέληγε και στα χέρια πολύ επικίνδυνων κακοποιών. Οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει τα κινητά τηλέφωνα των Τούρκων που θα εξεταστούν εξονυχιστικά στα εγκληματολογικά εργαστήρια, σε μία προσπάθεια διαλεύκανσης του ποιοι θα ήταν οι αποδέκτες των όπλων.

