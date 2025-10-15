Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων από τον Διοικητή και το αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης

Ενημερωτικά φυλλάδια διανεμήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού», από τον Διοικητή και το αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΑμεΑ της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και μαθητές του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης, με θέμα «Ελεύθερη πρόσβαση για όλους … σε κάθε γωνιά της πόλης».

Τα φυλλάδια περιείχαν χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρία, δίνοντας έμφαση στα άτομα με προβλήματα όρασης, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προσβασιμότητας και ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Διαβάστε επίσης

Μέσα από αυτή τη δράση αναδεικνύεται το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία στέκεται δίπλα σε όλους τους πολίτες, προωθώντας αξίες σεβασμού, συμπερίληψης και ισότητας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί αντίστοιχες δράσεις, στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, καθώς και στην προώθηση της εξωστρέφειας και της άμεσης επικοινωνίας με τους πολίτες.