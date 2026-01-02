Διακομιδές ασθενών από στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης:

-81χρονης, από το λιμάνι της Αίγινας στη μαρίνα Ζέας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

-30χρονου, από το λιμάνι ¨ΛΙΝΑΡΙΑ¨ της Σκύρου στο λιμάνι της Κύμης, με το Ε/Γ-Ο/Γ ¨ΑΧΙΛΛΕΑΣ¨ Ν.Π. 11282,

-8χρονης, από το λιμάνι της Καλύμνου στο λιμάνι ¨ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ¨ της Κω, με το Ε/Γ-Τ/Ρ ¨LOBBY¨ Ν.Σ. 624,

-60χρονου, από το λιμάνι Πίσω Αετού της Ιθάκης στο λιμάνι Σάμης της Κεφαλληνίας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

-92χρονης, από το λιμάνι της Θάσου στο λιμάνι της Κεραμωτής, με το Ε/Γ-Ο/Γ ¨ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ¨ Ν.Π. 12287,

-29χρονης, από το λιμάνι της Τήνου στο λιμάνι της Σύρου, με το Ε/Γ-Τ/Ρ ¨ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ¨ Ν.Τ. 25 και

-48χρονης, από το λιμάνι ¨ΜΠΑΤΣΙ¨ της Άνδρου στο λιμάνι της Σύρου, με το Ε/Γ-Τ/Ρ ¨ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ¨ Ν.Τ. 25.