Σώματα Ασφαλείας / Λιμενικό

Διακομιδές ασθενών από στελέχη του Λιμενικού Σώματος

λιμενικο
18:59 | 24/08/2025

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν, οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης:

-81χρονου, από το λιμάνι της Σίφνου στο λιμάνι της Σύρου, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

-65χρονης, από το λιμάνι Γουβιών Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

-8χρονου, από το λιμάνι Αγίας Πελαγίας Κηθύρων στο λιμάνι Νεάπολης Βοιών, με το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΚΟΥΝΑΡΑ» Ν.Π. 11828

