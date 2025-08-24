Διακομιδές ασθενών από στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκαν, οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης:

-81χρονου, από το λιμάνι της Σίφνου στο λιμάνι της Σύρου, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

-65χρονης, από το λιμάνι Γουβιών Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

-8χρονου, από το λιμάνι Αγίας Πελαγίας Κηθύρων στο λιμάνι Νεάπολης Βοιών, με το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΚΟΥΝΑΡΑ» Ν.Π. 11828