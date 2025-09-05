Διαγωνισμός της Ελληνικής Αστυνομίας στη ΔΕΘ με δώρα για το κοινό

Η Ελληνική Αστυνομία δίνει το δικό της στίγμα στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέσα από τον διαδραστικό διαγωνισμό με σύνθημα «Ασφάλεια του Πολίτη: Δικό μας Καθήκον, Κοινή μας Υπόθεση».

Οι επισκέπτες που θα συμμετάσχουν στις ειδικές δράσεις, συγκεντρώνοντας σφραγίδες στο «διαβατήριο» της ΕΛ.ΑΣ., θα έχουν την ευκαιρία να μπουν σε κλήρωση με πλούσια δώρα.

Power banks, ασύρματα ακουστικά, σημειωματάρια και άλλα χρηστικά αντικείμενα περιμένουν τους τυχερούς, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες που θα κληρωθούν θα λάβουν αναμνηστική τσάντα.

Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού εδώ.