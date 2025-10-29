Διαδικτυακή διάλεξη με θέμα την Οπαδική Βία με Oμιλητή-εισηγητή τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης

Σήμερα (29-10-2025) το πρωί πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή διάλεξη με θέμα την Οπαδική Βία «Υπάρχουν Λάθος Χρώματα;», που συνδιοργάνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, με τη Διεύθυνση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Oμιλητής-εισηγητής της εν λόγω διάλεξης ήταν ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, κ. Παντελής Ουσταγιαννίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων, επισήμανε τη σημασία της πρόληψης μέσω της προβολής θετικών προτύπων και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης στους νέους, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας φίλαθλης κουλτούρας με κυρίαρχη αξία το «ευ αγωνίζεσθαι».

Στη διάλεξη συμμετείχαν περίπου -50- άτομα, αποτελούμενα από καθηγητές, φοιτητές και εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων οπαδικής βίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναλύθηκαν οι κοινωνικές και ψυχολογικές παράμετροι του φαινομένου, καθώς και οι ενέργειες και πρωτοβουλίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την ευαισθητοποίηση των νέων και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και πολιτισμένου αθλητικού περιβάλλοντος.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης με αμείωτο ενδιαφέρον, συμμετέχει αλλά και πραγματοποιεί συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, διότι η δημιουργία μιας αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης με όλες τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας και η συστράτευση όλων σε ένα κοινό όραμα, μπορούν να αποτελέσουν το αντίβαρο στις διάφορες μορφές βίας που μαστίζουν την κοινωνία, μεταξύ των οποίων είναι και η αποκαλούμενη «οπαδική».