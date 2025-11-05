Δεύτερη Θέση για τον Ηλία Μπούκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης Υποταγής 2025 - ΦΩΤΟ

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, ο Ηλίας Μπούκης βρέθηκε ξανά στο βάθρο των νικητών!

Στις 3 & 4 Νοεμβρίου 2025, στο Λουτράκι, πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης Υποταγής (No-Gi, κατηγορία Master), όπου ο Έλληνας αθλητής κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης

Παρά τον τραυματισμό του, αγωνίστηκε με αποφασιστικότητα και πάθος, δίνοντας τη μάχη του για το χρυσό μετάλλιο. Το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο αποτελεί μια τεράστια προσωπική δικαίωση και επισφραγίζει μια εξαιρετική χρονιά γεμάτη επιτυχίες.

«Αν και τραυματίας πάλεψα σκληρά, με ένα πόδι. Τα δώσαμε όλα για το χρυσό… Τελικά δεύτερη θέση στον κόσμο! Νιώθω πολύ χαρούμενος και δικαιωμένος!»

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στηρίζουν αυτή τη διαδρομή και πιστεύουν σε μένα:

Στην οικογένειά μου για τη στήριξη και την υπομονή.

Στο Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, που μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε με την Εθνική Ομάδα σε αγώνες υψηλού επιπέδου.

Στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης για την πολύτιμη στήριξή της και τα συγχαρητήρια για την άρτια διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Στην ομάδα μου ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΛΗ (Κρέσνας 80, Περιστέρι) για τη συνεχή βοήθεια και συμπαράσταση.

Η χρονιά κλείνει ιδανικά, με 1η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη και 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Λουτράκι.

Μια χρονιά γεμάτη προσπάθεια, πίστη και ανταμοιβή!

To Policenet.gr συγχαίρει τον κ. Ηλία Μπούκη για την μεγάλη του επιτυχία του και του εύχεται να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά και στο μέλλον!!