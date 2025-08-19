ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

Η φετινή ΔΕΘ έχει πολλά χαρακτηριστικά που την κάνουν να διαφέρει από όλες τις προηγούμενες.

Κι αυτό, γιατί κάποια από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν και θα «χωρέσουν» στο καλάθι του πρωθυπουργού είναι προβλέψιμα, αλλά δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις. Αλλωστε, όπως τόνιζε συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα οι πολίτες να γευτούν στην πράξη το μέρισμα της ανάπτυξης.

Μετά από ένα ομολογουμένως δύσκολο καλοκαίρι το οποίο άφησε πίσω του πολλές πληγές, το οικονομικό επιτελείο σβήνει και γράφει αλλά και προσθέτει μέτρα ανακούφισης για όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Προσανατολισμός

Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ο κουμπαράς του 1,5 δισ. ευρώ -μπορεί να φτάσει κατά κάποιους και τα 2 δισ.- θα έχει στόχευση στη μεσαία τάξη, αλλά και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της στεγαστική κρίση, και στοχευμένα μέτρα στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι συσκέψεις πλέον στο κυβερνητικό επιτελείο ολοένα και θα πληθαίνουν προϊόντος του χρόνου και η λίστα των μέτρων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στα σίγουρα και στα μέτρα-έκπληξη.

Η πορεία ωστόσο που έχει χαραχθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι μονόδρομος. Με απλά λόγια, αυτό που έχει ζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνεργάτες του είναι να μην εστιάσουν στην παροχολογία, άλλωστε ποτέ δεν ήταν θιασώτης της, αλλά να υπάρξει ένας συνδυασμός ώστε τα μέτρα να δίνουν και αναπτυξιακή προοπτική. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα του οικονομικού επιτελείου. Γιατί, όπως έχει πει πολλές φορές ο ίδιος ο πρωθυπουργός, η ανάταξη της οικονομίας και η ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου θα φέρουν επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, πιο καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, καλύτερες συνθήκες εργασίας και προώθηση της καινοτομίας.

Τι περιλαμβάνει

Μια είναι ουσιαστικά η παράμετρος που θα λάβει υπόψη του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του για την τελική διαμόρφωση του καλαθιού της ΔΕΘ και αυτή είναι η Κομισιόν. Το πακέτο έχει σχηματοποιηθεί και αναμένεται να δοθεί, εκτός απροόπτου, το τελικό ok. Ανάμεσα σε αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται:

* μειώσεις άμεσων φόρων με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα,

* ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά,

* νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών,

* διόρθωση επί το δικαιότερο αλλά όχι κατάργηση τεκμηρίων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων, με στόχο την ελάφρυνση των φορολογουμένων που ανήκουν στη μεσαία τάξη, ειδικά σε όσους φορολογούνται με συντελεστή 22% και το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Επίσης, θα γίνουν παρεμβάσεις στον ανώτατο φορολογικό συντελεστή που είναι 44% και επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.

Στήριξη

Οσον αφορά στις οικογένειες με παιδιά αναμένεται να ανακοινωθούν νέα μπόνους μέσω φοροαπαλλαγών όπως η αναπροσαρμογή του αφορολογήτου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Εξετάζονται επίσης:

* Κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης.

* Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

* Διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

* Για τους συνταξιούχους από το καλάθι της ΔΕΘ θα βγει η νέα μείωση της προσωπικής διαφοράς (η κατάργησή της άλλωστε θα επέλθει αυτόματα). Επίσης θα παγιωθεί η μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ στα τέλη Νοεμβρίου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών και δικαιούχους αναπηρικών παροχών.

Στη μάχη για το στεγαστικό

Εκτός από το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου κάθε χρόνο σε ενοικιαστές και την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών από το 2026, στο κυβερνητικό επιτελείο σχεδιάζουν τη μείωση των φόρων για τους φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια. Επίσης, είναι πιθανό στη ΔΕΘ να γίνουν ανακοινώσεις και για τον «βραχνά» των δανείων σε ελβετικό φράγκο.

Και τέλος, δεν αποκλείεται να έχουμε και ανακοινώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς είχαν υπάρξει διαμαρτυρίες μετά τις αυξήσεις που είχαν ανακοινωθεί μόνο σε όσους υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις, με τον πρωθυπουργό να έχει προϊδεάσει από τον περασμένο Απρίλιο δηλώνοντας: «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη διαχρονική στήριξη στους ένστολους» και αυτό θα φανεί «στις οικονομικές επιλογές που θα αναπτύξουμε στην επόμενη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης».

