Δέσποινα Βανδή: Περιπολικό τη μετέφερε μετά από βλάβη στο αυτοκίνητό της – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» δείχνει τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό, ύστερα από βλάβη που παρουσίασε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Διαβάστε επίσης

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο, καθώς η γνωστή τραγουδίστρια ταξίδευε προς τη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία. Καθ’ οδόν προς το ξενοδοχείο της, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε έπαθε λάστιχο. Την ίδια στιγμή, ένα περιπολικό που περνούσε τυχαία από το σημείο σταμάτησε για δει τι συμβαίνει και προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στον προορισμό της. «Θα σηκωθώ να φύγω από την εκπομπή», σχολίασε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος τόνισε ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται.

«Δυσκολεύομαι πάρα πολύ, γιατί η Δέσποινα Βανδή είναι φίλη μου. Και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα και έχει και εικόνα το θέμα. Το Υπουργείο πρέπει να πάρει θέση, να μας πει αν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Λυπάμαι που το κάνω αυτό. Αν η κυρία Βανδή αντιμετωπίζεται σαν πολίτης πρώτης κατηγορίας και εμείς όλοι οι υπόλοιποι σαν δεύτερης. Σκάει το λάστιχο, μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε. Όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Με την καλή του την καρδιά, ο αστυνομικός παραβαίνοντας κάποιες τυπικές οδηγίες, προσφέρεται να πάει τη Δέσποινα Βανδή στο ξενοδοχείο. Η Δέσποινα Βανδή μπαίνει στο περιπολικό και σαν ταξί την πάει στο ξενοδοχείο», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Η Βανδή δεν έχει συλληφθεί. Πολίτης για να μπει στο περιπολικό πρέπει ή να έχει συλληφθεί ή να τον πάνε για εξακρίβωση στοιχείων. Της ανοίγει ο αστυνομικός την πόρτα για να μπει μέσα σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική. Τρελαίνομαι! Αυτό για μένα είναι τεράστιο πρόβλημα κύριε Χρυσοχοΐδη», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας.

«Ο διασημολάγνος αστυνομικός έχει τεράστια ευθύνη. Ευθύνη έχει και η κυρία Βανδή. Πόσα κιλά έπαρση χρειάζεται κάποιος για να μπει σε ένα περιπολικό; Εμείς κατουρήσαμε στο πηγάδι; Οι κακοποιημένες γυναίκες κατούρησαν στο πηγάδι; Ποια είσαι κυρία μου να μπεις στο περιπολικό για να σε πάει στο ξενοδοχείο;», ξέσπασε ο Πάνος Κατσαρίδης.

Πηγή: newsbeast.gr