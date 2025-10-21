Άνδρας επιχείρησε να βάλει φωτιά σε Αστυνομική Υπηρεσία με μπιτόνι βενζίνης

Ο 37χρονος, γνωστός στις αρχές για παρόμοιες ενέργειες, συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου μετά από νέα απόπειρα εμπρησμού που φέρεται να προκάλεσε επειδή δεν εξυπηρετήθηκε σε δημόσια υπηρεσία

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη Ρόδο όταν ένας 37χρονος ημεδαπός, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα, εμφανίστηκε στα γραφεία της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου κρατώντας μια πλαστική σακούλα με ένα μπιτόνι γεμάτο βενζίνη. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, άναψε φωτιά στη σακούλα, προσπαθώντας να προκαλέσει ανάφλεξη στο εύφλεκτο υλικό, όμως δεν πρόλαβε να προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά χάρη στην άμεση επέμβαση των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η πράξη του χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε αστυνομική δομή με πολυάριθμο προσωπικό και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός του κτιρίου.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς, ο 37χρονος είχε προηγουμένως μεταβεί σε δημόσια υπηρεσία όπου, όπως ισχυρίστηκε, δεν εξυπηρετήθηκε. Ο θυμός του, όπως φαίνεται, τον οδήγησε σε μια ακραία ενέργεια, επιστρέφοντας στα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης με σκοπό να προκαλέσει εμπρησμό.

Ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Στο παρελθόν έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη για παρόμοιες ενέργειες εμπρησμού σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Κάθε φορά οι πράξεις του συνδέονταν με επεισόδια εκτός ελέγχου, τα οποία σχετίζονταν με την ψυχική του υγεία. Παρά τις επανειλημμένες συλλήψεις και τις παρεμβάσεις αρμόδιων υπηρεσιών, φαίνεται πως δεν κατέστη δυνατή η σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Πηγή: dimokratiki.gr