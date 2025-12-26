Βρέθηκε το αυτοκίνητο του διοικητή της Πυροσβεστικής - Το εντόπισαν Βούλγαροι κυνηγοί

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πώς υπάρχουν στις Σέρρες, σχετικά με την υπόθεση εξαφάνισης του διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων που αγνοείται από την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το βράδυ της Παρασκευής εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 45χρονου, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη).

Το όχημα ήταν ακινητοποιημένο στα χιόνια -Το εντόπισαν κυνηγοί από τη Βουλγαρία

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο ήταν ακινητοποιημένο στα χιόνια και βρέθηκε από Βούλγαρους κυνηγούς.

Μάλιστα, το σημείο που εντοπίστηκε το όχημα του 45χρονου είναι λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί νωρίτερα εξάρτημα αυτοκινήτου, που ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων.

Η αναζήτηση του 45χρονου που εξαφανίστηκε την περασμένη Τρίτη

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.



Υπενθυμίζεται ότι ο διοικητής της Πυροσβετικής των Άνω Ποροΐων έφυγε από το σπίτι του, στο οποίο διαμένει με τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τραπεζικές κάρτες ενώ φορούσε στο χέρι του ένα smartwatch, το οποίο ίσως βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό του.

