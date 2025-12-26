Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του του ήρωα Αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε σήμερα (26/12) η μητέρα του Αστυνομικού της Υ.Α.Τ. Γιώργου Λυγγερίδη, που έχασε τη ζωή του πριν από δύο χρόνια, τον Δεκέμβριο του 2023, από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκουρη», στην περιοχή του Ρέντη.

Η ανάρτηση της μητέρας του:

26-12-1992

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος μου.

Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή.

Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια.

Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου!