Βρετανία: Νέοι αστυνομικοί τιμωρήθηκαν για τη στολή τους σε τελετή αποφοίτησης

Εννέα νεοπροσληφθέντες αστυνομικοί της North Yorkshire Police επιπλήχθηκαν επειδή δεν τήρησαν τον κανονισμό για τη αστυνομική στολή σε τελετή αποφοίτησης, στις 26 Σεπτεμβρίου.

Παρότι είχαν ενημερωθεί να εμφανιστούν με πλήρη στολή, κάποιοι φέρονται να φορούσαν μη εγκεκριμένα ρούχα ή να είχαν ακατάλληλη εμφάνιση.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Τμήμα Επαγγελματικών Προτύπων, χωρίς όμως να θεωρείται σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Παρά ταύτα, εκδόθηκαν ειδοποιήσεις (Κανονισμού 17), κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η Ομοσπονδία Αστυνομικών χαρακτήρισε την απόφαση υπερβολική και «απογοητευτική», τονίζοντας ότι οι νέοι αστυνομικοί θα έπρεπε να στηριχθούν αντί να τιμωρηθούν. Προειδοποίησε επίσης ότι τέτοιες πρακτικές μειώνουν το ηθικό και κάνουν το επάγγελμα λιγότερο ελκυστικό σε μια περίοδο που η αστυνομία δυσκολεύεται να προσελκύσει προσωπικό.