Βρέφος υπέστη εγκαύματα από ζεστό ρόφημα – Συνελήφθη 20χρονη

Τις βραδινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Μυτιλήνης προέβησαν στη σύλληψη μίας 20χρονης ημεδαπής, για παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

Συγκεκριμένα, η 20χρονη ενώ εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, έριξε ζεστό ρόφημα σε βρέφος που βρισκόταν σε καρότσι, προκαλώντας του εγκαύματα.

Διαβάστε επίσης

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο "ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ" και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή σε Νοσοκομείο των Αθηνών, για ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.