Βραδινή σύλληψη σε δασική περιοχή από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κοζάνης

Συνελήφθη χθες (25-11-2025) τις βραδινές ώρες, σε δασική περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 20χρονος ημεδαπός, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, χθες βραδινές ώρες σε δασική περιοχή της Κοζάνης, εντοπίσθηκε ο 20χρονος να καλλιεργεί -19- φυτά κάνναβης σε πρώιμη ανάπτυξη, ύψους από -12- έως -37- εκατοστών.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και -6- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.