Βραδινές συλλήψεις από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Γλυφάδας

Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 10-1-2026, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Γλυφάδας, -2- αλλοδαποί ηλικίας 57 και 64 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Γλυφάδας, εντόπισαν βραδινές ώρες της 10-1-2026 τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν τοποθετημένα σε βαλίτσες και σακίδια στον χώρο των αποσκευών -1.808- λαθραία πακέτα τσιγάρα.

Επιπλέον, στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκε το χρηματικό ποσό των -980- ευρώ, των -108- δολαρίων και των -5.505- λιρών Αιγύπτου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.