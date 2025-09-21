Βράβευση Αστυνομικής Ένωσης - ΦΩΤΟ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας βραβεύτηκε από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Άρτας για την πολύτιμη προσφορά της στην εθελοντική αιμοδοσία και τη διάδοση του ανθρωπιστικού της μηνύματος.

Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους της Ένωσης, ο Πρόεδρος κ. Αποτόρης Δημήτριος.

Η τιμητική αυτή διάκριση, που απονεμήθηκε στο πλαίσιο της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, μας γεμίζει υπερηφάνεια και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με συνέπεια τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη και τον συνάνθρωπο.