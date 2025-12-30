Βραβεύσεις από την Ένωση Αστυνομικών Ροδόπης - ΦΩΤΟ

- Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης προέβη στη βράβευση των μελών της : ΔΡΑΚΟΥΔΗ Στέργιο, ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΙΑΚΗ Αναστάσιο, ΚΟΥΜΑΝΙΔΗ Νικόλαο, ΚΟΥΡΑΦΑΛΟ Χριστόφορο, ΜΑΡΓΙΑΝΟ Γεώργιο, ΜΑΥΡΙΔΗ Ιωάννη, ΝΕΟΥ Δέσποινα, ΣΚΟΥΛΑΡΙΔΗ Γεώργιο και ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, οι οποίοι αποστρατεύθηκαν τα έτη 2022-2024 και τους απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα της Ένωσης, για την ενεργή συνδικαλιστική τους δράση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, ο Α’ Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΒΑΡΓΕΜΙΤΖΙΔΗΣ Σταύρος ,ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χρήστος, εκπρόσωπος της Σχολής Αστυφυλάκων καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ροδόπης «Η Αγία Ειρήνη», κ. ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Πασχάλης.

Διαβάστε επίσης

- Την ίδια ημέρα και σε συνεργασία με το Τοπικό Παράρτημα της Ι.Ρ.Α. Νομού Ροδόπης, πραγματοποιήθηκε βράβευση των παιδιών των Αστυνομικών μελών τους, τα οποία πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2025 :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ANTΩΝΙΟΥ Αντώνιος του Συμεών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ιπποκράτης του Αποστόλου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΒΕΤΤΗ Φιλιππία του Νικολάου Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΓΚΟΤΟΣΙΔΗΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας-Θεσσαλονίκης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Πέτρος του Δημητρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ΚΑΛΤΣΑΣ Χρήστος του Ιωάννη Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΟΓΚΟΥ Ιωάννα του Στεφάνου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΚΟΤΣΙΔΗ Σταυρούλα του Γεωργίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΚΟΥΜΑΝΙΔΟΥ Ξανθή του Νικολάου Τμήμα Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου Τμήμα Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία του Δημητρίου Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΛΟΥΡΜΠΑΚΗ Κωνσταντίνα του Αθανασίου Τμήμα Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Πλούταρχος-Δημήτριος του Βασιλείου Τμήμα Μαθηματικών Καστοριάς Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ΜΠΑΜΠΕΛΗ Μαρίνα-Ιωάννα του Τρύφωνα Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΜΥΛΩΝΑΣ Ευάγγελος του Αναστασίου Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ΝΑΚΟΥΣΗ Μαρία-‘Αννα του Ιωάννη Σχολή Αστυφυλάκων ΝΤΟΥΡΑΣ Απόστολος του Αθανασίου Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΠΕΖΕΡΤΖΟΓΛΟΥ Ηλίας του Παρασκευά Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος του Μιχαήλ Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Παρασκευάς-Μάριος του Μιχαήλ Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας ΤΑΪΡΙΔΗ Αθηνά του Στυλιανού Σχολή Πυροσβεστικής Ακαδημίας ΤΖΙΩΤΖΙΟΥ Ζωή του Γεωργίου Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.