Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης στο εστιατόριο «ΜΠΟΤΣΟΛΟΣ», μέσα σε ιδιαίτερα ζεστό, συναδελφικό και οικογενειακό κλίμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι μαζί με τις οικογένειές τους, γεγονός που ανέδειξε το πνεύμα ενότητας και συνοχής του προσωπικού μας. Η βραδιά πλαισιώθηκε μουσικά από την ορχήστρα του τραγουδιστή Άγγελου Ανδρεάτου, συμβάλλοντας σε ένα ευχάριστο και ποιοτικό πρόγραμμα. Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο ιερέας παπά Ανδρέας Σβορώνος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων και ο Διοικητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων Πλοίαρχος Λ.Σ. Αθανάσιος Σιούτης καθώς και ο Υποδιοικητής και πρώην πρόεδρος της Ένωσης μας Πλωτάρχης Λ.Σ. Σταματελάτος Σπυρίδων με τις συζύγους τους.

Η Ένωση μας συνεχίζει με συνέπεια να στέκεται δίπλα σε κάθε συνάδελφο, υπηρετώντας τον θεσμικό της ρόλο με ευθύνη και πράξεις.

Για το Δ. Σ.

Ο πρόεδρος Νικόλαος Χατζηγεωργίου

Η γραμματέας Ελένη Γαλάνη