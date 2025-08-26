Βουλευτής κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Ο Γιώργος Μουλκιώτης, Βουλευτής Βοιωτίας και Υπεύθυνος ΚΤΕ Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σχετικά με την ανεπαρκή τροχονομική κάλυψη και την επικίνδυνη αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στον Δήμο Θηβαίων.

Όπως τονίζει στην Ερώτησή του: «Η ανάθεση της τροχονομικής αρμοδιότητας στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών έχει αποδειχθεί απολύτως αποτυχημένη επιλογή, καθώς η υπηρεσία είναι πλήρως υποστελεχωμένη και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Η έλλειψη τροχονομικής πρόληψης και ελέγχου οδηγεί σε καθημερινά σχεδόν τροχαία ατυχήματα, συχνά θανατηφόρα, ενώ τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μέχρι σήμερα, για την πρόσκαιρη ενίσχυση με περιοδικές αποσπάσεις προσωπικού, έχουν κριθεί όλως ατελέσφορα».

Κατόπιν αυτών, ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό συγκεκριμένες απαντήσεις στα εξής καίρια ερωτήματα:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα η ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή του Δήμου Θηβαίων από εξειδικευμένη υπηρεσία Τροχαίας;

2. Προτίθεται το Υπουργείο να ενισχύσει με μόνιμο αστυνομικό προσωπικό το Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, ώστε να υπάρξει ουσιαστική και μόνιμη αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και να τερματιστεί η αναποτελεσματικότητα των αποσπάσεων; Εάν όχι, για ποιους λόγους;

3. Σε ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να προβεί το Υπουργείο, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεράστια επιβάρυνση των περιφερειακών και τοπικών οδικών αξόνων της Θήβας, με έντονη κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων, που συμβάλλει αθροιστικά και καθοριστικά τόσο στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, όσο και στην αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων;

