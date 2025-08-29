Βουλευτής επισκέφθηκε Αστυνομικό Τμήμα - ΦΩΤΟ

Ο Βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης επισκέφθηκε χθες το Α.Τ. Σκύρου και είχε συνεργασία με τον διοικητή, Υπαστυνόμο Β’ κ. Δημήτρη Καρακάρη και στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα αστυνόμευσης, όπως επίσης υπηρεσιακά και θεσμικά ζητήματα.

Ο κ. Ζεμπίλης εξέφρασε την ικανοποίησή του, ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το έργο “Επισκευή Συντήρηση του κτιρίου στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Σκύρου”. Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ 2021-2025) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και με ανάδοχο την εταιρεία “ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΕ”, διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

“Το ζήτημα της στέγασης της υπηρεσίας, μας είχε απασχολήσει κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στο νησί. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που σήμερα αντίκρισα ένα εντελώς διαφορετικό κτίριο, αναβαθμισμένο, σύγχρονο και λειτουργικό, στην καρδιά της χώρας της Σκύρου.

Άλλωστε, το Αστυνομικό Τμήμα Σκύρου είναι το μοναδικό στην Π.Ε. Εύβοιας, που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο”, δήλωσε ο Θανάσης Ζεμπίλης. Ακολούθως, ο Βουλευτής Εύβοιας επισκέφθηκε τον Πυροσβεστικό Σταθμό Σκύρου και είχε συνάντηση με τον διοικητή κ. Χρ. Δημόπουλο και στελέχη του Π.Σ., με τους οποίους συζήτησε επιχειρησιακά και υπηρεσιακά θέματα.

