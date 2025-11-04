Βορίζια: Τέλος στο ανθρωποκυνηγητό - Συνελήφθησαν τα τρία αδέλφια - Το πρώτο βίντεο μετά την παράδοση

Παραδόθηκαν και συνελήφθησαν οι τρεις καταζητούμενοι -ο 27χρονος, ο 29χρονος και ο 19χρονος αδελφός του- που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, βάζοντας τέλος στο ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ.

Πριν από λίγο τα τρία αδέλφια πέρασαν το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου. Οι τρεις τους επικοινώνησαν νωρίτερα με τις Αρχές και τους γνωστοποίησαν το σημείο στο οποίο βρίσκονταν. Άμεσα μετέβησαν εκεί δυνάμεις της αστυνομίας και τους εντόπισαν. Ακολούθησε η σύλληψή τους και η μεταγωγή τους στο κτήριο της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία αδέλφια βρίσκονταν σε περιοχή του Ηρακλείου και η δικηγόρος που τους εκπροσωπεί επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε ότι η πρόθεση των πελατών της είναι να παραδοθούν άμεσα. Ηδη, σε βάρος τους, είχαν εκδοθεί εντάλματα και μετά την παράδοσή τους συνελήφθησαν.

Η παράκληση της μητέρας της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη «να σταματήσει το κακό εδώ» ήταν συγκλονιστική και φαίνεται να υιοθετείται από την οικογένεια.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, αστυνομικοί εντόπισαν ένα ξενοδοχείο στη Μεσαρά στο οποίο φέρεται να κρυβόταν ο ένας από τους τρεις που αναζητούνται. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του ξενοδοχείου, ενός πατέρα και ενός γιου. Λίγα λεπτά μετά τις 18:00 τα τρία αδέλφια παραδόθηκαν.

Πλέον αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης και ακολούθως αναμένεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Μαρτυρίες ανέφεραν ότι τα τρία αδέλφια είχαν φύγει οπλισμένα από το χωριό μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και για τον λόγο αυτό η αστυνομία αναζητά και τον οπλισμό.

