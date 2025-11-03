Βορίζια: Σε ετοιμότητα οι αρχές για αντίποινα - Στήνουν μπλόκα και ελέγχουν όσους μπαίνουν στο χωριό

Σε «αστακό» έχουν μετατραπεί υπό τον φόβο αντιποίνων και νέας έντασης από νωρίς το πρωί τα Βορίζια Ηρακλείου, ενόψει της ανοιχτής κηδείας του 39χρονου Φανούρη στις 2 το μεσημέρι.

Αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι ότι η κηδεία - παρά την αρχική εικόνα - θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό κύκλο, γεγονός που «ανεβάζει το θερμόμετρο» για τυχόν έκτροπα.

Το σκηνικό στο χωριό είναι απόκοσμο με τους κατοίκους να μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και τα σχολεία της περιοχής να παραμένουν κλειστά.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες σε όλο το χωριό, ενώ εξονυχιστικοί είναι οι έλεγχοι σε όλες τις πιθανές εισόδους και εξόδους του οικισμού, με τις αρχές να εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανή αναζωπύρωση παλιών διαφορών.

Συγκεκριμένα, έχουν στηθεί αστυνομικά μπλόκα στις δύο κύριες εισόδους του χωριού – από την πλευρά των Καμαρών και από εκείνη του Ζαρού. Κανείς δεν περνά χωρίς να ελεγχθεί εξονυχιστικά

Αστυνομικό μπλόκο στην είσοδο του χωριού Βορίζια Ηρακλείου

Χωρισμένο στα δύο το χωριό

Στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, βρίσκεται το σπίτι του Φανούρη. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, εκεί έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί συγγενείς και φίλοι, που πενθούν και μοιρολογούν, περιμένοντας την ώρα της κηδείας.

Στο πάνω μέρος του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων. Η ιδιομορφία του οικισμού, με τη διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνει τις δύο οικογένειες να «βλέπονται» από απόσταση.

Στην πλευρά των σπιτιών Φραγκιαδάκηδων, όπου βρίσκονται η εκκλησία και το νεκροταφείο που θα ταφεί ο 39χρονος, επικρατεί ερημιά. Τα σπίτια είναι άδεια, καθώς όσοι είναι στο στενό περιβάλλον των άμεσα εμπλεκόμενων με το περιστατικό και οι κοντινοί συγγενείς τους έχουν φύγει.

Ωστόσο, εκεί –όπως και σε καίρια σημεία του χωριού– βρίσκονται ακροβολισμένοι άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας. Η παρουσία τους συνεχής, με το βλέμμα στραμμένο σε κάθε κίνηση.

Ένα λεωφορείο της ΕΛ.ΑΣ. μετέφερε μια διμοιρία από το Ηράκλειο ενώ ισχυρές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το σπίτι του νεκρού, τα σπίτια των συγγενών του, τα σπίτια της άλλης οικογένειας, την εκκλησία και το νεκροταφείο.

Δημογλίδου: Φαίνεται πως συναντήθηκαν τυχαία, υπήρξε διαπληκτισμός και είχαμε το περιστατικό

«Δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε κάποια προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού στις δυο οικογένειες. Φαίνεται ότι τυχαία δυστυχώς συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το περιστατικό», όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την αιματηρή τραγωδία στα Βορίζια Ηρακλείου.

«Βλέπουμε ότι κάποιοι δεν κατανοούν ακόμη και εν έτει 2025 ότι δεν είναι δυνατόν να λύνονται έτσι οι διαφορές τους - αν τελικά υπάρχουν διαφορές, καθώς αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα για την Αστυνομία. Μπορεί κάποια μέλη οικογένειας να θεωρούν υπεύθυνους κάποιους άλλους για κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο στην Αστυνομία», ανέφερε αρχικά η κ. Δημογλίδου.

«Μιλώ για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού ότι δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο. Γίνεται έρευνα γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τους δράστες αυτής της επίθεσης, όπως επίσης δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε κάποια προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού στις δυο οικογένειες. Φαίνεται ότι τυχαία δυστυχώς συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το αιματηρό περιστατικό».

Και συνέχισε λέγοντας: «Είδαμε ακόμη και δυο 24ωρα μετά στις κατ'οίκον έρευνες να βρίσκουμε παράνομο οπλισμό και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Εξετάζεται μάλιστα αν το ένα από τα δυο όπλα - το κυνηγετικό - χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς το όχημα του νεκρού είχε σημάδια από κυνηγητικά φυσίγγια».

«Η Αστυνομία θα μείνει όσο χρειαστεί»

Παράλληλα, η κ. Δημογλίδου ενημέρωσε πως ακόμη και αυτήν την ώρα συνεχίζονται οι κατ'οίκον έρευνες για την αναζήτηση των τριών που δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. «Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έρευνα για τους 3 που έχουν ταυτοποιηθεί, υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν οι μαρτυρίες».

Ερωτηθείσα για το πόσο διάστημα θα παραμείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή, η ίδια απάντησε «όσο χρειαστεί», χωρίς να αποκλείει και περαιτέρω ενίσχυση αν παραστεί ανάγκη.

«Δυστυχώς η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για προηγούμενα επεισόδια. Φτάνουν τώρα πληροφορίες και σε εμάς ότι υπήρχαν στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, όμως δυστυχώς δεν ζητούσαν τη βοήθεια της Αστυνομίας, γιατί έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Την ημέρα που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός παρέμεινε το περιπολικό το βράδυ, καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας δεν υπήρχε περιστατικό. Το πρωί, ενώ οι συνάδελφοι πραγματοποιούσαν αυτοψία, κλήθηκαν από μια γειτονική οικία ότι συνέβησαν άσκοποι πυροβολισμοί μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού. Κάπου εκεί στην άλλη πλευρά του χωριού ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό.

Καταλήγοντας, για το αν υπάρχει εμπλοκή και τρίτης οικογένειας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημείωσε:

«Υπάρχουν δυο οικογένειες στους συλληφθέντες. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποια άλλη οικογένεια, βέβαια εξετάζεται αν η γυναίκα που τραυματίστηκε θανάσιμα δέχθηκε πυροβολισμούς από ύψος. Δεν μπορεί να δέχθηκε από κοντινή απόσταση».

Έρευνες για τον εντοπισμό τριών ατόμων

Παράλληλα με τις προετοιμασίες για να οδηγηθούν στην τελευταία τους κατοικία οι δύο νεκροί οι ΕΛ.ΑΣ συνεχίζει να αναζητά τρία άτομα που φαίνεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια με αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου και της 57χρονης.

Οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, ενώ στην ευρύτερη δικογραφία συγκαταλέγονται κατηγορίες για παράβαση περί όπλων, σωματικές βλάβες, φθορά ξένης περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή (2/11) εισαγγελέας και ανακρίτρια επισκέφθηκαν το ΠΑΓΝΗ, όπου οι δύο τραυματίες –ο 25χρονος αδελφός του 27χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου σημειώθηκε η έκρηξη και ένας ακόμη 26χρονος κάτοικος των Βοριζίων– έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη (6/11).

Μέχρι στιγμής έχουν ερευνηθεί δεκάδες κατοικίες, ενώ οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια — χώρους που ενδέχεται να λειτουργούν ως κρυψώνες.

Το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα όπλα τα οποία ταιριάζουν με τα φυσίγγια που βρέθηκαν στο σημείο, είναι φανερό πως όσοι ενδεχομένως εμπλέκονται δεν έχουν ακόμη αφοπλιστεί.

