Βορίζια: Bαφτίζουν τα τρία από τα πέντε παιδιά του 39χρονου θύματος πριν από την κηδεία του

Οι στιγμές που ζει η οικογένεια του 39χρονου θύματος από την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια είναι δύσκολο να περιγραφούν. Μια γυναίκα έμεινε πίσω με 5 παιδιά, τα τρία εκ των οποίων είναι αβάπτιστα. Σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, αν ο γονιός χάσει τη ζωή του πριν από τη βάπτιση του παιδιού του, δεν μπορεί να ταφεί αν πρώτα δεν βαπτιστούν.

Μέσα στο κλίμα απίστευτης οδύνης, πόνου, οργής και απελπισίας, σήμερα Σάββατο αναμένεται να βαπτιστούν εσπευσμένα τα τρία παιδιά του θύματος, για να τελεστεί εν συνεχεία η κηδεία του αύριο.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν να διασφαλίσουν την ειρήνη στην περιοχή, ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της τελετής, ενώ άγνωστο παραμένει το πού θα γίνει η τέλεση της κηδείας της 56χρονης από τη δεύτερη οικογένεια.

Όσο πέφτει η νύχτα, τόσο τα Βορίζια θυμίζουν χωριό φάντασμα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να περιφρουρούν τις δύο γειτονιές, έτοιμες να επέμβουν σε οποιαδήποτε “παραφωνία”. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό περισσότερων δραστών, καθώς δύο από τους δράστες νοσηλεύονται φρουρούμενοι με σοβαρά τραύματα, που δεν θέτουν όμως σε κίνδυνο τη ζωή τους.

