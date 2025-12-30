Βορίζια: 9 ώρες «ξεσκόνιζαν» το 4Χ4 στο οποίο ξεψύχησε ο Φανούρης Καργάκης - Για 17 οπές εισόδου κάνουν λόγο οι πληροφορίες

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Σχεδόν 9 ώρες διήρκησε η διαδικασία «σάρωσης» του 4χ4 του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ειδικότερα του αρμόδιου Τμήματος Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων που βρέθηκε στο Ηράκλειο την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου.

Το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου, ο 39χρονος, πατέρας πέντε παιδιών, ξεψύχησε μέσα στο μαύρο 4χ4 που βλήθηκε σχεδόν περιμετρικά από πυρά διαφορετικών τύπων όπλων, όσο λίγο πιο πέρα άφηνε την τελευταία της πνοή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, μητέρα δύο παιδιών.

Ήταν μία διαδικασία που είχε προαναγγείλει το Cretalive.gr καθώς είχε υποβληθεί αίτημα εξερεύνησης του οχήματος από τις δύο οικογένειες, παρόντων των διορισμένων τεχνικών συμβούλων τους, κ. Γιάννη Τσιάμπα (από την πλευρά Καργάκη) και κ. Γιώργου Ραυτογιάννη (πλευρά Φραγκιαδάκη). Η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου είχε εκδώσει διάταξη, με την οποία διέτασσε τη διενέργεια βλητικής έρευνας και εξέτασης του μοιραίου οχήματος από κλιμάκιο της ΔΕΕ.

Δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι στο Ηράκλειο ταξίδεψαν οι επικεφαλής του αρμόδιου Τμήματος, οι οποίοι έκαναν «φύλλο και φτερό» το όχημα, στη διάρκεια μίας πολύωρης και άκρως εξονυχιστικής εξερεύνησης. Δεν έμεινε τίποτα χωρίς να εξεταστεί. Μάλιστα, στην «αποσυναρμολόγηση» επίμαχων τμημάτων του 4χ4 συνέδραμε ντόπιος φανοποιός. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε μετά τις 8 το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα. Το πόρισμα των δύο αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, το οποίο θα διαβιβαστεί αρμοδίως, αναμένεται να είναι πολυσέλιδο. Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι μόνο οι οπές εισόδου ανέρχονται, κατά πληροφορίες, σε 17. Στις 17 βολές εισόδου δεν περιλαμβάνονται οι τρεις βολές από λειόκαννο κυνηγετικό που είχε δεχθεί το όχημα του 39χρονου.

Υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι μέσα στην καμπίνα δεν βρέθηκαν κάλυκες, ενώ φέρεται να έχουν εντοπιστεί βολίδες ανάμεσα στην καμπίνα και την καρότσα. Το όχημα φέρεται να έχει βληθεί από μπροστά, αριστερά και πίσω. Υπάρχει βολή (από καλάσνικοφ) που φέρεται να διαπέρασε διαγώνια το 4χ4 και να «έφυγε». Φέρεται να εισήλθε από τον πίσω αριστερό θόλο του φτερού, διέσχισε όλο το σασί διαγώνια, τρύπησε το ντεπόζιτο πετρελαίου και βγήκε από την εμπρόσθια αριστερή πόρτα.