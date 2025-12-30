Προσφορά αγάπης και ελπίδας από το Λιμενικό Σώμα σε συνεργασία με το «Make-A-Wish» στα παιδιά του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Γραφείο Αθλητισμού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συμμετείχε την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2025 στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οργανισμός «Make-A-Wish» (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «ΜΗΤΕΡΑ», με σκοπό τη δημιουργία μιας γιορτινής ατμόσφαιρας γεμάτης φως και αισιοδοξία. Διακεκριμένοι αθλητές του Λιμενικού Σώματος βρέθηκαν κοντά στους μικρούς ήρωες και τις οικογένειές τους, μοιράζοντας δώρα και στιγμές χαράς, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος μετέφεραν τις θερμότερες ευχές όλου του προσωπικού για υγεία και δύναμη, τονίζοντας πως η παρουσία τους εκεί αποτελεί μια κίνηση συμπαράστασης στον αξιοθαύμαστο δρόμο που διανύουν καθημερινά τα παιδιά και οι γονείς τους.

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, μέσα από τη σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία του με το «Make-A-Wish», στηρίζει έμπρακτα το πολύτιμο έργο ενός Οργανισμού που χαρίζει ελπίδα, δύναμη και χαρά στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Με οδηγό τις αξίες του εθελοντισμού και της προσφοράς, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή παραμένει σταθερά δίπλα στην κοινωνία, ενισχύοντας το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι μόνο του σε αυτή τη δοκιμασία.