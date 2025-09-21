BINTEO: Πυροστρόβιλος σάρωσε χωράφι - Πως εξηγείται το φαινόμενο

Ένα εντυπωσιακό αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες στην πολιτεία Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όταν πυροστρόβιλος σάρωσε χωράφι με ζαχαροκάλαμο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό κατέγραψε σε βίντεο η Πολιτική Άμυνα του Σάο Πάολο, το οποίο έγινε γρήγορα viral. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, περιορίζοντας τη φωτιά και αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση του φαινομένου στην καλλιέργεια.

Τι είναι ο πυροστρόβιλος;

Όπως εξηγεί η Πολιτική Άμυνα, ο πυροστρόβιλος είναι ένα σπάνιο αλλά εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείται όταν η έντονη θερμότητα από μια πυρκαγιά ζεσταίνει απότομα τον αέρα κοντά στο έδαφος.

Ο θερμός αέρας ανέρχεται γρήγορα και, σε συνδυασμό με ανέμους που πνέουν στην περιοχή, αρχίζει να περιστρέφεται σχηματίζοντας έναν στρόβιλο φωτιάς.

Παρότι συνήθως έχουν μικρή διάρκεια, οι πυροστρόβιλοι μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές, εξαιτίας της σφοδρότητας των ανέμων και της ταχύτητας με την οποία μεταφέρουν τις φλόγες.

Πηγή: neakriti.gr