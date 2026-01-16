BINTEO NTOKOYMENTO: Αστυνομικός κινδύνεψε εν ώρα υπηρεσίας

Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή που οδηγός παρασύρει αστυνομικό ο οποίος είχε επιχειρήσει να του βεβαιώσει παράβαση.

Στο συγκεκριμένο σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στο Κιλκίς.

Στο υλικό, που μετέδωσε ο Alpha, διακρίνεται ο αστυνομικός να βρίσκεται πάνω στο καπό του οχήματος, την ώρα που ο οδηγός συνεχίζει την πορεία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, ο αστυνομικός φώναζε επανειλημμένα «σταμάτα», προσπαθώντας παράλληλα να κρατηθεί.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός έπεσε από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει.

Ο δράστης συνελήφθη αργότερα και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.