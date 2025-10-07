Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης των 13 Τούρκων με 147 όπλα

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης των 13 Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν μέσω Έβρου 147 όπλα και γεμιστήρες, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τρίτη, προφυλακιστέοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι έξι από τους 13 Τούρκους υπηκόους, μεταξύ αυτών οι γονείς της 14χρονης που αφέθηκε χθες ελεύθερη με την προϋπόθεση να παραμείνει στη χώρα.

Ελεύθερη αφέθηκε και η οικογένεια με τα δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας έξι μηνών και πέντε ετών, έπειτα από την ολοκλήρωση της πολύωρης διαδικασίας της κύριας ανάκρισης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, φαίνονται οι 13 Τούρκοι να γονατίζουν ενώ οι συνοριοφύλακες τους λένε «ψηλά τα χέρια» και «στα γόνατα».

Το περιστατικό συνέβη στις 3 Οκτωβρίου στην περιοχή του Αντλιοστασίου Τυχερού με τους συλληφθέντες (7 άνδρες - 6 γυναίκες) να έχουν στην κατοχή τους 147 πιστόλια 191 γεμιστήρες και πολλά εξαρτήματα και τμήματα οπλων. Πρόκειται για όπλα Glock και CZ τα οποία κατασχέθηκαν.

Τα όπλα εκτιμάται, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ότι θα κατέληγαν σε μέλη συμμορίας συμπατριωτών τους, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Οι εν λόγω κατηγορούμενοι, σύμφωνα τους δικηγόρους τους αρνήθηκαν την κατηγορία της εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς όπλων. Δήλωσαν, μάλιστα, πως δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των αποσκευών με τον οπλισμό που βρέθηκε πλησίον τους και πως οι λόγοι που ήρθαν στην Ελλάδα είναι διότι στη χώρα τους διώκονται λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Διευκρινίζεται ότι από τα έντεκα άτομα υπήκοοι Τουρκίας που μεταφέρθηκαν το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Αλεξανδρούπολης, βρίσκονται και ένα βρέφος έξι μηνών και ένα αγόρι πέντε ετών, και ένα ακόμη άτομο που δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από τους οκτώ ενηλίκους Τούρκους οι δύο ζήτησαν πήραν προθεσμία να απολογηθούν με τους υπόλοιπους αύριο Τετάρτη.

