Bίντεο Μητσοτάκη στο TikTok από το μπλόκο της Τροχαίας: “Ευχαριστούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, κυριολεκτικά σώζουν ζωές”

Βίντεο από την εμπειρία του με τον έλεγχο αλκοτέστ που διεξάγουν κάθε βράδυ Σαββάτου άνδρες και γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, ανήρτησε στο TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα πλάνα φαίνεται ο πρωθυπουργός να υποβάλλεται σε έλεγχο αλκοτέστ, να συνομιλεί με διερχόμενους από την οδό Σταδίου αλλά και να συγχαίρει δια χειραψίας τους ενστόλους της ΕΛΑΣ.

«Ευχαριστούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έργο τους. Κυριολεκτικά σώζουν ζωές», γράφει στη λεζάντα του βίντεο ο κ. Μητσοτάκης.

Δείτε το βίντεο

@kyriakosmitsotakis_ Ευχαριστούμε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για το έργο τους. Κυριολεκτικά σώζουν ζωές. ♬ original sound - Kyriakos Mitsotakis

Μαζί με τον πρωθυπουργό ήταν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον πρωθυπουργό να συνομιλεί με τους αστυνομικούς της Τροχαίας που σταματούσαν τους οδηγούς για ελέγχους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης ήταν για φαγητό με φίλους κοντά στο σημείο και πήγε με τα πόδια στο μπλόκο.

Μάλιστα έκανε και αλκοτέστ από περιέργεια όπως είπε, το οποίο βγήκε τέσσερις φορές κάτω από το όριο.

