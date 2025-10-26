ΒΙΝΤΕΟ: Εντυπωσιακή επίδειξη από σπουδαστές της ΣΣΑΣ

Εντυπωσιακή επίδειξη συγχρονισμού όπλων πραγματοποίησαν σπουδαστές της ΣΣΑΣ στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗ

Μετά το πέρας της δοξολογίας που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων βρέθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους όπου έγινε η επίδειξη.

Πλήθος ατόμων παρακολούθησαν την επίδειξη όπλων με θαυμασμό με την συνοδεία της στρατιωτικής μπάντας.

Πηγή: thesspost.gr