ΒΙΝΤΕΟ: Εντυπωσιακή επίδειξη από σπουδαστές της ΣΣΑΣ

Εντυπωσιακή επίδειξη συγχρονισμού όπλων πραγματοποίησαν σπουδαστές της ΣΣΑΣ στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗ
Μετά το πέρας της δοξολογίας που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων βρέθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους όπου έγινε η επίδειξη.
Πλήθος ατόμων παρακολούθησαν την επίδειξη όπλων με θαυμασμό με την συνοδεία της στρατιωτικής μπάντας.
Πηγή: thesspost.gr