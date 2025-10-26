PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ένοπλες Δυνάμεις / Στρατός-Ναυτικό-Αεροπορία

ΒΙΝΤΕΟ: Εντυπωσιακή επίδειξη από σπουδαστές της ΣΣΑΣ

1
15:39 | 26/10/2025

Εντυπωσιακή επίδειξη συγχρονισμού όπλων πραγματοποίησαν σπουδαστές της ΣΣΑΣ στην πλατεία Αριστοτέλους, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.

 

Διαβάστε επίσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗ

Μετά το πέρας της δοξολογίας που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, οι σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων βρέθηκαν στην Πλατεία Αριστοτέλους όπου έγινε η επίδειξη.

Πλήθος ατόμων παρακολούθησαν την επίδειξη όπλων με θαυμασμό με την συνοδεία της στρατιωτικής μπάντας.

@thesspost Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακή επίδειξη συγχρονισμού όπλων από σπουδαστές της ΣΣΑΣ στην πλατεία Αριστοτέλους #θεσσαλονίκη #skg #thessaloniki #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - ThessPost.gr

Πηγή: thesspost.gr 

ΒΙΝΤΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΣΑΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis