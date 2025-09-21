ΒΙΝΤΕΟ: Έλουσε με βενζίνη και πυρπόλησε το αυτοκίνητο επιχειρηματία

Ένα περιστατικό εμπρησμού σημειώθηκε χθες το βράδυ (20/9) σε κεντρικό δρόμο της Δυτικής Αττικής, με θύμα επιχειρηματία της περιοχής.

Άγνωστος άνδρας περιέλουσε με βενζίνη το πολυτελές όχημα του επιχειρηματία και στη συνέχεια του έβαλε φωτιά, ενώ η σκηνή έχει καταγραφεί σε βίντεο που δημοσιεύει το protothema.gr.



Διαβάστε επίσης

Στο βίντεο, το οποίο είναι τραβηγμένο από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται καθαρά ένας άνδρας να πλησιάζει αργά το σταθμευμένο αυτοκίνητο. Χωρίς να δείχνει δισταγμό, κρατάει ένα δοχείο και αρχίζει να περιλούζει το όχημα με βενζίνη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βάζει φωτιά και αμέσως το όχημα τυλίγεται στις φλόγες. Η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα, ενώ ο δράστης απομακρύνεται ψύχραιμος, χωρίς να προσπαθήσει καν να κρύψει τις κινήσεις του.

Ο επιχειρηματίας, σε κατάθεσή του στις Αρχές, υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τα αίτια της επίθεσης και τόνισε πως δεν έχει διαφορές με κανέναν.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου έκαναν κάτι τέτοιο», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση.

Φρίξος Δρακοντίδης

Πηγή: protothema.gr