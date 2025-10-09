Βίντεο από την εκπαίδευση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη καλεί σταθμό της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να σπεύσει για τον έλεγχο δυο ατόμων που διακινούν ναρκωτικά και πιθανότατα οπλοφορούν. Ο εκφωνητής διατάζει τους αστυνομικούς να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης! Η προσομοίωση ελέγχου υψηλού κινδύνου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η κάμερα του thestival καταγράφει.

Κέντρο Επιχειρήσεων: «ΔΙ.ΑΣ. 304 μεταβείτε στη Μοναστηρίου 112, υπάρχει ένα ΙΧ επιβατικό με δυο άτομα εντός, υπάρχουν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών, πιθανόν να οπλοφορούν, με όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας».

Η απάντηση της ομάδας ΔΙΑΣ είναι άμεση: «Ελήφθη κέντρο, είμαστε πλησίον».

Τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εποχούμενοι σε δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού φτάνουν σε χρόνο ρεκόρ στο 112 της οδού Μοναστηρίου όπου σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο βρίσκεται σταθμευμένο ένα ΙΧ αυτοκίνητο εντός του οποίου βρίσκονται δύο άτομα.

Οι αστυνομικοί μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα κατεβαίνουν γρήγορα από τις μοτοσικλέτες και έχοντας τα χέρια τους πάνω στα όπλα τους -χωρίς όμως να τα βγάλουν από τις θήκες τους- καλούν τον οδηγό του οχήματος να βγάλει το κλειδί από την μίζα του οχήματος και να το τοποθετήσει με το αριστερό του χέρι πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου. Ο οδηγός υπακούει και στη συνέχεια του ζητούν να κατεβεί από το όχημα, να σηκώσει την μπλούζα του για να δουν αν οπλοφορεί και με αργές κινήσεις να κατευθυνθεί προς το μέρος τους.

Αφού τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες το ίδιο κάνουν και με τον συνεπιβάτη του οχήματος.

Κατά τον έλεγχο των δυο ατόμων, οι αστυνομικοί βρήκαν μια τεράστια ποσότητα ναρκωτικών που είχαν τα δύο άτομα και την οποία θα τη διοχέτευαν στην αγορά. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έλεγξαν διεξοδικά το αυτοκίνητο των δυο διακινητών.

«Να γνωρίζετε ότι τα άτομα θα συλληφθούν, έχουν ναρκωτικές ουσίες πάνω τους», ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης η ομάδας ΔΙΑΣ 304 για να λάβει τα συγχαρητήρια του Κέντρου.

«Ελήφθη 304, τα συγχαρητήρια του Κέντρου!».

24 ώρες το 24ωρο περιπολίες και έλεγχοι σε κάθε δρόμο

Το «συμβάν» που εκτυλίχτηκε μπροστά στην κάμερα του thestival.gr αποτελεί μια καθημερινότητα για τους 250 αστυνομικούς (άνδρες και γυναίκες) που υπηρετούν με πάθος και ευσυνειδησία στην ομάδα ΔΙΑΣ της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο στους δρόμους της πόλης κυνηγώντας το έγκλημα και τους δράστες.

Σε κάθε βάρδια 10 ομάδες ΔΙΑΣ (η κάθε ομάδα αποτελείται από δυο μοτοσικλέτες με τέσσερις αστυνομικούς) βρίσκονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κάνοντας περιπολίες και ελέγχους, ενώ ανταποκρίνονται και σε κάθε μετάδοση του Κέντρου Επιχειρήσεων καθώς λόγω των μοτοσικλετών ο χρόνος ανταπόκρισης τους είναι άμεσος, αποτελώντας ουσιαστικά την ομάδα κρούσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βρίσκονται σε κάθε περιστατικό που αφορά την ασφάλεια των πολιτών από ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις κ.ά. ενώ παρέχουν βοήθεια σε μεταφορές και διακομιδές ασθενών ανοίγοντας τους δρόμους σε οχήματα και ασθενοφόρα που μεταφέρουν ασθενείς και ετοιμόγεννες προκειμένου απρόσκοπτα και γρήγορα να φτάσουν στα εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Προϊστάμενος των ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη είναι ο Αστυνόμος Α΄, Γιώργος Περιστεράκης, ο οποίος όπως είπε στο thestival.gr υπηρετεί στην ομάδα από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της, δηλαδή το 2010 και παραμένει φυσικά μάχιμος. Στα δεκαπέντε χρόνια που υπηρετεί στους ΔΙΑΣ ο κ. Περιστεράκης δεν θα ξεχάσει την στιγμή που η ομάδα του έσπευσε να ανοίξει το δρόμο σε ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ο πατέρας και η μητέρα ενός παιδιού το οποίο ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση.

«Ανοίξαμε το δρόμο στο αυτοκίνητο και φτάσαμε γρήγορα στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα που πήρε αγκαλιά το παιδί του που δεν είχε τις αισθήσεις του και το ανέβασε στο νοσοκομείο και μετά κατέβηκε μαζί με την σύζυγό του για να μας ευχαριστήσει που τον βοηθήσαμε. Ήταν πολύ συγκινητικό, δεν θα το ξεχάσω ποτέ», περιέγραψε ο κ. Περιστεράκης.

Η ομάδα ΔΙΑΣ εκπαιδεύεται συστηματικά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και όπως ανέφερε ο προϊστάμενος της Ομάδας στη Θεσσαλονίκη «για να έρθει κάποιος/α στην ομάδα ΔΙΑΣ θα πρέπει να περάσει μια ειδική εκπαίδευση, δηλαδή να περάσει ένα σχολείο αλλιώς δεν μπορεί να υπηρετήσει στην Ομάδα. Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο όλοι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στην Ομάδα περνάμε μια συντηρητική εκπαίδευση».

