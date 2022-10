BINTEO: Σε ρόλο... ελεύθερου σκοπευτή ο Πούτιν -Έκανε επίδειξη σε επίστρατους, πυροβολώντας με τουφέκι

Σε ρόλο... εκπαιδευτή εμφανίστηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη, σε επιθεώρηση που έκανε σε κέντρο εκπαίδευσης για επίστρατους στην περιοχή Ριαζάν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας μίλησε με τους επίστρατους, ενώ πήρε στα χέρια του ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή και έκανε επίδειξη, αφού ξάπλωσε στο έδαφος και πυροβόλησε με το όπλο.

Έπειτα, ο Πούτιν σηκώθηκε, ξεσκόνισε το παλτό του και χτύπησε έναν στρατιώτη με το χέρι του στον ώμο για να του ευχηθεί καλή επιτυχία.

Το βίντεο της επίδειξης Πούτιν:

Putin shows the mobilized how the sniper rifle works 😏 pic.twitter.com/XoTjG4K88a

— Sentletse 🇷🇺🇿🇦 (@Sentletse) October 20, 2022