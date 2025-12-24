Ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων παρουσίασε ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε τις λεπτομέρειες του τελευταίου σχεδίου που προτείνουν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία διευκρινίζοντας ότι έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στους εκπροσώπους του Κιέβου και της Ουάσινγκτον και εστάλη στην Μόσχα για σχολιασμό.

Το σχέδιο θα συμπληρωθεί από επιπλέον διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία για την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν παρουσίασε το ίδιο το έγγραφο, αλλά παρουσίασε σημείο προς σημείο το περιεχόμενό του ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους στο Κίεβο.

Το σχέδιο των 20 σημείων

1. Η κυριαρχία της Ουκρανίας θα επαναδιακηρυχθεί. Δηλώνουμε ότι η Ουκρανία αποτελεί κυρίαρχο κράτος και όλοι οι υπογράφοντες την συμφωνία το επιβεβαιώνουν με τις υπογραφές τους.

2. Το έγγραφο αποτελεί πλήρες και άνευ όρων σύμφωνο μη επίθεσης ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Για την διατήρηση μίας βιώσιμης ειρήνης, μηχανισμός εποπτείας θα συσταθεί για τον έλεγχο της γραμμής επαφής μέσω εναέριας παρακολούθησης με μη επανδρωμένα μέσα ώστε να εξασφαλίζεται ταχεία ειδοποίηση για τις παραβιάσεις και επίλυση των διαφορών. Τεχνικές ομάδες θα καθορίσουν όλες τις λεπτομέρειες.

3. Η Ουκρανία θα λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

4. Ο ουκρανικός στρατός θα διατηρήσει δυναμικό 800.000 μελών σε καιρό ειρήνης.

5. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και τα ευρωπαϊκά κράτη που υπογράφουν την συμφωνία θα προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας κατά το πρότυπο του άρθρου 5:

α) Εάν Η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, πέραν της συντονισμένης στρατιωτικής απάντησης, όλες οι διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα επανεφαρμοσθούν.

β) Εάν η Ουκρανία εισβάλει στην Ρωσία και ανοίξει πυρ απρόκλητα κατά του ρωσικού εδάφους, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα θεωρούνται άκυρες και μη γενόμενες. Εάν η Ρωσία ανοίξει πυρ κατά της Ουκρανίας, οι εγγυήσεις ασφαλείας θα τεθούν σε ισχύ.

γ) Διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας δεν αποκλείονται βάσει της παρούσας συμφωνίας.

6. Η Ρωσία θα διαμορφώσει μία πολιτική μη επίθεσης απέναντι στην Ευρώπη και την Ουκρανία σε όλους τους νόμους και τα έγγραφα που απαιτούνται για την επικύρωση.

7. Η Ουκρανία θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης εντός ακριβώς προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος και η Ουκρανία βραχυπρόθεσμα θα επωφεληθεί από προνομιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

8. Ενα συνεκτικό παγκόσμιο πρόγραμμα ανάπτυξης για την Ουκρανία θα καθορισθεί σε χωριστή συμφωνία για τις επενδύσεις και την μελλοντική ευημερία. Θα καλύπτει ευρύ φάσμα κυρίως οικονομικών τομέων χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς.

α) Σύσταση Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε τομείς ισχυρής ανάπτυξης, ανάμεσά τους η τεχνολογία, κέντρα δεδομένων και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

β) Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι αμερικανικές εταιρείες θα συνεργασθούν με την Ουκρανία και θα συνεπενδύσουν στην ανοικοδόμηση, καθώς και στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την εκμετάλλευση των υποδομών φυσικού αερίου της Ουκρανίας, περιλαμβανομένων των αγωγών φυσικού αερίου και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

γ) Κοινές προσπάθειες θα καταβληθούν για την ανοικοδόμηση των ζωνών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο με στόχο την αποκατάσταση, το κτίσιμο και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των συνοικιών.

δ) Ανάπτυξη υποδομών.

ε) Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων

στ) Η Παγκόσμια Τράπεζα θα χορηγήσει ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για να εγγυηθεί πόρους για την ενίσχυση των προσπαθειών.

ζ) Θα δημιουργηθεί ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου που θα προβλέπει τον διορισμό παγκόσμιου χρηματοοικονομικού παράγοντα ως διοικητή επιφορτισμένου με την οργάνωση και την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου ανοικοδόμησης και με την μεγιστοποίηση των προοπτικών μελλοντικής ανάπτυξης.

9. Θα δημιουργηθεί σειρά ταμείων αφιερωμένων στην ανάκαμψη της ουκρανικής οικονομίας, την ανοικοδόμηση των περιοχών που έχουν πληγεί καθώς στις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

α) Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες θα δημιουργήσουν ένα επενδυτικό ταμείο ιδίων κεφαλαίων και επιχορηγήσεων με ύψος-στόχο τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια για μία διαφανή και αποτελεσματική χρηματοδότηση στην Ουκρανία.

β) Ευρύ φάσμα επενδύσεων ιδίων κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων θα κινητοποιηθεί για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οι παγκόσμιοι θεσμοί για την ανοικοδόμηση θα χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς για την ενίσχυση και την διευκόλυνση των προσπαθειών αυτών.

γ) Η Ουκρανία θα εφαρμόσει τους απαιτητικότερους παγκοσμίως κανόνες για να προσελκύσει άμεσους ξένους επενδυτές.

δ) Η Ουκρανία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για αποζημίωση για τις ζημίες που έχει υποστεί.

10. Μετά την συνομολόγηση της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία θα επιταχύνει την διαδικασία υπογραφής συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

11. Η Ουκρανία επιβεβαιώνει ότι θα παραμείνει μη πυρηνικό κράτος σύμφωνα με την Συνθήκη Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

12. Η διαχείριση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια θα γίνεται από κοινού από τρεις χώρες: την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την Ρωσία.

13. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να θέσουν σε εφαρμογή εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και την κοινωνία που ευνοούν την κατανόηση και την ανεκτικότητα απέναντι σε διαφορετικές κουλτούρες και καταπολεμούν τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις. Η Ουκρανία θα εφαρμόσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς την ανεξιθρησκία και την προστασία των γλωσσών των μειονοτήτων.

14. Στις περιοχές του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, η γραμμή ανάπτυξης στρατευμάτων κατά την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας αναγνωρίζεται de facto ως γραμμή επαφής.

α) Επιβεβαιώνουμε de facto ως συμβαλλόμενα μέρη ότι πρόκειται για την γραμμή επαφής - εκεί όπου βρισκόμαστε αυτήν την στιγμή.

β) Ομάδα εργασίας θα συνέλθει για να ορίσει την αναγκαία για τον τερματισμό του πολέμου αναδιάταξη των δυνάμεων, καθώς και για να καθορίσει τις παραμέτρους πιθανών μελλοντικών ειδικών οικονομικών ζωνών.

γ) Επειτα από τον ορισμό ισοδύναμης ζώνης για στρατιωτικούς ελιγμούς, θα αναπτυχθούν διεθνείς δυνάμεις κατά μήκος της γραμμής επαφής για την επιτήρηση της τήρησης της παρούσας συμφωνίας. Εάν η απόφαση για την δημιουργία τέτοιας ζώνης ληφθεί, θα πρέπει να λάβει την ειδική έγκριση του ουκρανικού κοινοβουλίου ή να αποτελέσει αντικείμενο δημοψηφίσματος.

δ) Η Ομοσπονδία της Ρωσίας θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από τις περιοχές του Ντνιπροπετρόφσκ, του Μικολάιφ, του Σούμι και του Χάρκιβ ώστε η παρούσα συμφωνία να τεθεί σε ισχύ.

στ) Οι συμβαλλόμενες πλευρές συμφωνούν να σεβασθούν τους κανόνες, τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και των συνοδευτικών τους πρωτοκόλλων, που εφαρμόζονται καθολικά στο πεδίο, περιλαμβανομένων των οικουμενικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου.

15. Αφού συμφωνήσουν ως προς τις μελλοντικές εδαφικές διευθετήσεις, η Ρωσική Ομοσπονδία και η Ουκρανία δεσμεύονται και οι δύο να μην τροποποιήσουν αυτές τις διευθετήσεις δια της βίας.

16. Η Ρωσία δεν θα παρεμποδίσει την χρησιμοποίηση του Δνείπερου και της Μαύρης Θάλασσας από την Ουκρανία για εμπορικούς σκοπούς.

17. Ανθρωπιστική επιτροπή θα δημιουργηθεί για να επιλύσει τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

α) Ολοι οι εναπομένοντες αιχμάλωτοι πολέμου, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν καταδικασθεί στην Ρωσία από το 2014 μέχρι σήμερα, θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής υπό το σχήμα «όλοι έναντι όλων», (όποιος και αν είναι ο αριθμός τους σε κάθε πλευρά (σημ. συντ.) ).

β) Ολοι οι κρατούμενοι πολίτες και όμηροι, περιλαμβανομένων των παιδιών και των πολιτικών κρατουμένων, θα απελευθερωθούν.

γ) Θα ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανακούφιση των δεινών των θυμάτων της σύγκρουσης

18. Η Ουκρανία οφείλει να οργανώσει εκλογές το ταχύτερο δυνατόν μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

19. Η παρούσα συμφωνία είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Η εφαρμογή της θα τύχει επιτήρησης και εγγυήσεων από ένα Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του προέδρου Τραμπ. Η Ουκρανία, η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετέχουν στον μηχανισμό αυτόν. Κυρώσεις θα επιβάλλονται σε περίπτωση παραβιάσεων.

20. Μόλις όλες οι πλευρές αποδεχθούν την παρούσα συμφωνία, κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ.