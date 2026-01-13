Βγαίνει από το συρτάρι το Plan B για τα μπλόκα: «Θα εφαρμοστεί ο νόμος από την Αστυνομία»

Αποφασισμένη φαίνεται να είναι η κυβέρνηση να βγάλει από το συρτάρι το Plan B μετά το χθεσινό «ναυάγιο» της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγροτοσυνδικαλιστές της Πανελλαδικής Συνέλευσης Μπλόκων, κάτι το οποίο μαρτυρά και η τελευταία πρόταση των κυβερνητικών πηγών που διανεμήθηκαν χθες (12/1) το βράδυ.

«Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές», αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει κανονικά στις 15:00 εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Κρήτη – που εξ αρχής διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Επιτροπή – το γεγονός ωστόσο ότι αποτελούν μειοψηφία οπωσδήποτε δεν προκαλεί χαμόγελα στην Ηρώδου Αττικού, καθώς η επιθυμία ήταν να κλείσει το θέμα.

Ο πρωθυπουργός μετά την επιστροφή του από τη Μαδρίτη χθες το βράδυ, αναμένεται να προεδρεύσει σήμερα σύσκεψης, προκειμένου να αναλυθούν οι τελευταίες εξελίξεις και να ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω διαχείριση του ζητήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται έντονα ενοχλημένος από την τροπή της υπόθεσης, θεωρώντας ότι πλέον θα πρέπει να υπάρξει δυναμική αντίδραση εκ μέρους της κυβέρνησης.

Τι περιλαμβάνει το Plan B

Oι περισσότεροι προεξοφλούν ότι σε μία πρώτη αντίδραση, θα μπει σε άμεση εφαρμογή το Plan B για επιβολή ποινικών / αστικών / διοικητικών ποινών σε όσους αγρότες έχουν συμμετάσχει σε επεισόδια εναντίον της ΕΛ.ΑΣ ή κάνουν παράνομη κατάληψη οδοστρώματος και παρακωλύουν τις μετακινήσεις. Επίσης, θα μπει στο τραπέζι και το σενάριο της πιο δυναμικής παρουσίας της ΕΛ.ΑΣ στα μπλόκα. Μία προοπτική, ωστόσο, την οποία ήθελε να κάθε τρόπο να αποφύγει η κυβέρνηση, διότι εκτός από την οριστική ρήξη με τον αγροτικό κόσμο, ενέχει ευνόητους κινδύνους.

«Η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική», έλεγαν χθες κυβερνητικές πηγές, προαναγγέλλοντας ότι πλέον η υπόθεση περνά στα χέρια των Aρχών, εφόσον δρομολογηθούν κινήσεις κλιμάκωσης.

Μαρινάκης: «Θα παρέμβει η Αστυνομία»

Ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε σήμερα περισσότερα για την εφαρμογή του Plan Β, βάζοντας στο «κάδρο» την Αστυνομία. «Το κλείσιμο των δρόμων είναι μια παράνομη πράξη. Δεν μπορούμε να ρυμουλκήσουμε 4.000-5.000 τρακτέρ. Όλοι θέλουν φθηνό ρεύμα. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε ότι το να κόβεις την Ελλάδα στα δύο είναι κάτι παράνομο και πρέπει να επιληφθούν οι Αρχές. Θα παρέμβει η Αστυνομία, δεν θα κάνω υποδείξεις επιχειρησιακές. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος κι αυτό δεν γίνεται χωρίς την Αστυνομία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Αυτοί είναι οι όροι. Στέλνω ένα μήνυμα ακόμα και τώρα να καταλάβουν κάποιοι ότι το 2026 δεν είναι ούτε 1996, ούτε 2006».

