Βεντέτα στην Κρήτη: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από έκρηξη σε σπίτι

Αιματηρό περιστατικό ανάμεσα σε δύο οικογένειες σημειώθηκε στα Βορίζια της Κρήτης με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις τουλάχιστον ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των νεκρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες των πυροβολισμών είχε προηγηθεί βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία.

Στη συνέχεια άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Mίνα Καραμήτρου

cnn.gr