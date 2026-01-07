«The Batman Part II»- Σε συζητήσεις ο Σεμπάστιαν Σταν για ρόλο κλειδί στο πλευρό του Ρόμπερτ Πάτινσον

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του σκοτεινού έπους του Ματ Ριβς (Matt Reeves), «The Batman Part II», εξελίσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της DC Studios, προσελκύοντας κορυφαία ονόματα από το αντίπαλο δέος της Marvel.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan) βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας.

Αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο του παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η είδηση έρχεται λίγο μετά την προσθήκη της Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) στο πρωταγωνιστικό καστ.

Εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ο Σταν θα πλαισιώσει τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), ο οποίος επιστρέφει ως Bruce Wayne/Batman, σε μια παραγωγή που οι κριτικοί αναμένουν να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην ψυχολογία και τη διαφθορά της Γκόθαμ Σίτι.

Το σενάριο συνυπογράφουν ο Ριβς και ο Μάτσον Τόμλιν (Mattson Tomlin).