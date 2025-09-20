Βαρύ πένθος στην Πυροσβεστική για τον θάνατο του Μανώλη Χριστοφακάκη

Η Μεσαρά είπε το τελευταίο «αντίο» στον Μανώλη Χριστοφακάκη, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, δίνοντας γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένος στο Καμηλάρι, υπηρέτησε επί σειρά ετών ως Πυροσβέστης, όντας υπόδειγμα επαγγελματία με ήθος και καλοσύνη.

Διαβάστε επίσης

Το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα με συλλυπητήρια ανακοίνωση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Ο Μανωλης ήταν ένας άνθρωπος φιλότιμος, εργατικός και ευγενικός, που ξεχώριζε για τον χαρακτήρα και την προσφορά του και υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και αυταπάρνηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την τοπική κοινωνία. Υπήρξε παράδειγμα συναδέλφου και ανθρώπου, πάντα πρόθυμος να σταθεί δίπλα σε όποιον τον είχε ανάγκη. Η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας».

cretalive.gr