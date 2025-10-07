Βαρύ πένθος για τον θάνατο του απόστρατου αστυνομικού – Αύριο το τελευταίο αντίο

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Βαβουρανάκη, πρώην αστυνομικού με πολυετή υπηρεσία στην Τροχαία Ηρακλείου.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή χθες, στο σπίτι του, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 1:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παναγίας Νέας Αλάτσατας. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:30, ώστε όσοι επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν να μπορέσουν να παρευρεθούν.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Χόνδρου Βιάννου, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων.

