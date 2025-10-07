Δείτε το σχετικό έγγραφο που εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Προς:1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.:Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας

Θέμα: «Πρόταση για ίδρυση Σχολής Αστυφυλάκων στην Άρτα»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας, με το επισυναπτόμενο έγγραφό της, προτείνει να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην Στρατοπέδου Άρτας προς όφελος τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, μετά την πρόσφατη απόφαση περί κλεισίματος του Στρατοπέδου, η Ένωση προτείνει την ίδρυση και λειτουργία εντός αυτού μιας νέας Σχολής Αστυφυλάκων Άρτας αλλά και την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για εκπαιδευτικούς λόγους διαρκούς επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών στην περιοχή της Ηπείρου.

Σας καλούμε να εξετάσετε ενδελεχώς το σκεπτικό και τα επιχειρήματα που τεκμηριώνουν το αίτημα της Ένωσης, συμβάλλοντας και από την πλευρά σας στην αναβάθμιση των κτιριολογικών υποδομών της Αστυνομικής Ακαδημίας και γενικότερα στην πραγματοποίηση μιας θετικής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, με τη σφραγίδα και της ΕΛ.ΑΣ.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΧρήστοςΨ

Συνημμένα αρχεία: